José Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, parla dopo il ko casalingo contro la Real Sociedad: "La squadra non ha fatto bene: è la prima sconfitta, puoi sempre perdere. Siamo un'ottima squadra. Nel primo tempo non sapevamo come pressare bene. All'intervallo eravamo sullo 0-0, ma dopo abbiamo commesso troppi errori. Ci è successo anche l'altro giorno contro l'Eibar, ci sono cose da correggere, soprattutto sui contropiedi. Una sconfitta come dice il proverbio, insegna più di mille vittorie. Questa è una sconfitta che ci insegnerà a sostenere il gioco quando non ci stiamo divertendo. Devi imparare per il futuro".