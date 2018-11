"E' stato molto difficile rifiutare il Barcellona". Antoine Griezmann torna sulla decisione della scorsa estate e in un'intervista a Canal+ spiega perché ha preferito restare all'Atletico Madrid: "E' stata dura, da una parte c'è il Barça che ti vuole, che ti chiama, che ti fa arrivare messaggi, sia tramite i giocatori che la famiglia. E poi c'è il club dove ti trovi bene, sei un giocatore importante intorno al quale è costruito un progetto. Fanno tutto il possibile perché resti. Cosa ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei Colchoneros? Vedere i miei compagni e soprattutto l'allenatore dopo una partita in cui mi avevano fischiato. Simeone è venuto a casa mia di sorpresa per calmarmi, parlarmi e dimostrarmi che aveva fiducia in me. Inconsciamente, il fatto di diventare il 'tenente' di Messi forse era da vedere, ma i miei compagni di squadra e la gente del club hanno fatto tutto il possibile. Sono venuti a parlare con me, mi hanno aumentato l'ingaggio, hanno fatto tutto il possibile per dimostraremi che l'Atletico era la mia casa e che non avevo bisogno di andarmene".