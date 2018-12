La Fiorentina blinda uno dei pezzi pregiati. Cristiano Biraghi ha prolungato e adeguato - intorno al milione di euro - il proprio contratto con la società viola fino al 2022: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan lo ha già monitorato in passato, mentre l'Inter sta prendendo nota del proprio canterano; e, inoltre, anche l'Atletico Madrid sarebbe sulle sue tracce, avendolo fatto visionare contro la Juventus. Il prezzo, però, non sarà di saldo: pagato due milioni, adesso vale dieci volte di più.