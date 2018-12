A Genova Dawid Kownacki non sta brillando, e domani sera contro la Spal potrebbe avere una chance importante dal primo minuto. La sua partenza a gennaio però pare ormai scontata, e sono parecchie le società che hanno iniziato a muoversi per il giocatore. Recentemente sono state accostate al giocatore l'Empoli - con Pecini - il Bologna, il Chievo e anche la Spal. Recentemente però si sarebbe aggiunta un'altra squadra all'elenco.



Secondo Il Corriere dello Sport-Stadio si tratterebbe della Fiorentina. Anche i viola non stanno brillando particolarmente in fase realizzativa, e avrebbero messo nel mirino il polacco, che aveva segnato proprio alla Fiorentina in Europa League ancora con addosso la maglia del Lech Poznan.



L'interesse viola per il giocatore oltretutto è di lunga data: la squadra toscana aveva seguito il centravanti già prima che si accasasse a Genova, sponda Samp. La Fiorentina potrebbe imbastire una trattativa sulla base del prestito.