Un gol e mezzo per Joao Felix che in poco più di mezz'ora ha segnato un gol e ne ha propiziato un altro nell'amichevole che la Juventus sta giocando contro l'Atletico Madrid. Dopo la seconda rete segnata approfittando di un movimento troppo lento da parte di De Ligt, Ronaldo ha cercato di motivare i suoi compagni di squadra battendo le mani e urlando "Vamos". CR7 non ama perdere, neanche in amichevole, figuriamoci poi se dall'altra parte ci sono gli acerrimi nemici dell'Atletico.