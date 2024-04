Atletico Madrid-Borussia Dortmund: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Una sfida di alto livello. Ai quarti di finale di Champions League, si affrontano due formazioni che hanno nel destino Milano: s. I primi hanno sconfitto ai rigori l’Inter agli ottavi, i tedeschi hanno superato il Milan nel girone di questa corrente edizione della massima competizione continentale.• Partita: Atletico Madrid-Borussia Dortmund• Data: mercoledì 10 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)• Streaming: Now Tv, Sky Go

Il match tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, valido per l'andata dei quarti di Champions, sarà trasmesso su Sky, gli abbonati potranno assistere alla gara sui canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251). La sfida sarà anche trasmessa in streaming su Sky Go e NOW.Oblak; Witsel, Giménez, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul, Barrios, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone

: Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug. All. Terzic