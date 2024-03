Juventus, il messaggio di Hermoso: via a parametro zero dall'Atletico Madrid, la situazione

Daniele Longo

18 minuti fa

1

Fumata nera, Mario Hermoso non ha accettato l’ultima proposta di rinnovo e dopo 5 anni è pronto a lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero. Una decisione presa da diverse settimane per il difensore spagnolo che desidera aprire un nuovo capitolo nella sua carriera. Il Cholo Simeone le aveva tentate tutte pur di convincere un giocatore fondamentale per il suo reparto difensivo, ma non c’è stato verso per fargli cambiare idea.



JUVE ATTENTA - Hermoso, con i suoi 28 anni, è un difensore esperto ma con ancora tanti anni di carriera davanti. Chi lo prende a zero fa un grande affare: difensore centrale mancino ma all’occorrenza anche terzino, forte in marcatura e abile nell’impostazione grazie a un’ottima tecnica di base. I suoi agenti sono in trattativa avanzata con l'Aston Villa su precisa richiesta di Emery, anche se non c’è ancora nulla di chiuso al momento. Su Hermoso c’è un interesse da parte della Juventus (anche il Milan aveva chiesto informazioni): Giuntoli apprezza il profilo dell’ex Espanyol. Le negoziazioni tra il club bianconero ed Hermoso si sono raffreddate nelle ultime due settimane per due motivi: Mario cerca un progetto tecnico dove andare per essere protagonista e l’attesa per la comunicazione all’Atletico Madrid sul rinnovo. Quest’ultima è appena arrivata e ora tocca alla Juve uscire allo scoperto prima che sia troppo tardi.