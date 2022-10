Non vanno benissimo le cose per Rodrigo de Paul all'Atletico Madrid. Tornato in orbita Serie A, le voci sul suo futuro sono state subito spente dal presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, che ha dichiarato a Radio Del Plata: "Cessione? Non sappiamo niente. Chiedetelo a chi lo dice, perché evidentemente ne sa più di noi. De Paul è un buon giocatore, è dell'Atletico Madrid, siamo contenti di lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi. È stato qualche settimana senza giocare e non so perché: l'allenatore organizza la squadra e decide chi deve giocare".