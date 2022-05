Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Radio Marca del futuro di Antoine Griezmann, in prestito dal Barcellona: "Ha uno splendido futuro. Questa stagione, a causa di infortuni e problemi sportivi, non è stata quella che tutti ci aspettavamo. Ma per me è uno dei tre o quattro migliori giocatori d'Europa. E visto quanto è difficile trovare bravi giocatori non lasceremo andare i giocatori essenziali per noi".