Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato ad As alla vigilia della partita contro il Milan: "È chiaro che, dopo aver perso le due partite contro il Liverpool, giocheremo le ultime due partite per vincere e per crescere come squadra.



Vicino ai rossoneri nel 2019: "Sì, c'era questa opportunità ma alla fine non è successo. Sono molto felice di giocare qui".



L'importanza di De Paul: "Con la qualità che ha e la grinta che mette nelle partite e negli allenamenti, potrà fare grandi cose in questa squadra e potrà rimanerci per tanto tempo".