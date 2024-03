Atletico Madrid, è allarme rosso in vista dell'Inter: come ha giocato Simeone nel tracollo di Cadice

E’ un Atletico Madrid totalmente proiettato con la testa al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter di mercoledì 13 marzo (ore 21) quello che, in occasione della ventottesima giornata di Liga ha confermato il suo periodo di scarsa brillantezza, soprattutto in trasferta (un solo successo nelle ultime cinque). La formazione di Diego Simeone è caduta per 2-0 sul campo del Cadice, che non portava a casa i 3 punti dal mese di settembre e si rilancia così nella corsa per la salvezza; i colchoneros invece, che hanno perso in 4 degli ultimi 6 impegni ufficiali considerando tutte le competizioni, si negano l’occasione di avvicinarsi in classifica a Girona e Barcellona e rimangono quarti con 55 punti, ma rischiano di vedere risalire alle loro spalle l’Athletic Bilbao che, in caso di successo contro il Las Palmas, si porterebbe a -2.



LE SCELTE DEL CHOLO - La doppietta di Juanmi alimenta le preoccupazioni di Simeone, che per la trasferta in terra andalusa ha fatto le prove generali per la sfida di mercoledì prossimo al Civitas Metropolitano, nella quale i suoi ragazzi dovranno provare a ribaltare lo 0-1 di San Siro firmato da Arnautovic. L’allenatore argentino ha schierato un undici di partenza decisamente credibile e molto vicino a quello che verosimilmente affronterà l’Inter per la gara di Champions League: con Oblak tra i pali, protetto da una linea difensiva a cinque formata da Llorente, Gabriel Paulista, Witsel, Hermoso e Lino; a centrocampo spazio a Saùl, Koke e De Paul, mentre in attacco al fianco di Alvaro Morata è stato impiegato Depay.



IN CRISI - Scelte obbligate dalle indisponibilità in difesa di Azpilicueta e Gimenez, che non saranno recuperabili per la partita contro l’Inter, e da quella nel reparto avanzato di Antoine Griezmann, che in occasione del match di San Siro si procurò una distorsione alla caviglia destra non ancora del tutto superata e che mantiene in bilico la sua presenza mercoledì prossimo. Sul calciatore francese, che è comunque tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, Simeone si era pronunciato così alla vigilia della trasferta di Cadice: “Griezmann non sarà a disposizione domani (oggi, ndr) e non sappiamo se recupererà in tempo per l’Inter. Non dovesse farcela, potrebbe esserci per la successiva partita contro il Barcellona”. Un ulteriore motivo di preoccupazione dopo il settimo rovescio stagionale lontano da casa, che rischia di complicare la corsa alla prossima Champions League, dopo aver perso di vista troppo presto la testa della classifica e aver incassato l’eliminazione dalla semifinale di Coppa del Re per mano dell’Athletic Bilbao.