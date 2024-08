Atletico Madrid, il Manchester City accetta l'offerta per Alvarez: cancellate le beffe Morata e Dovbyk

AFP via Getty Images

Ci siamo.del club spagnolo per l'attaccante argentino, pronto a trasferirsi alla corte del Cholo Simeone per- I campioni d'Inghilterra allenati da Pep Guardiola avevano acquistato. Alvarez al Manchester City ha segnato 36 gol in 103 presenze vincendo sei titoli: due Premier League, una Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per club e una Coppa d'Inghilterra.

- L'acquisto di Julian Alvarez cancella due "beffe" per l'Atletico Madrid subite dalle squadre italiane:di euro bonus compresi.- Inoltre l'Atletico Madrid sta definendo la cessione di SamuL'attaccante spagnolo classe 2004, reduce da un prestito all'Alaves e attualmente impegnato alle Olimpiadi in Francia, è pronto a firmare un contratto per le prossime sette stagioni fino a giugno 2031 con il club londinese.