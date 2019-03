Il quotidiano spagnolo Marca racconta così lo stato d’animo dello spogliatoio dell’Atlético Madrid a poche ore dal match contro la Juventus: “Irrequietezza - rispetto e prudenza per essere corretti - nei confronti di una squadra che sa di giocarsi la stagione in questo turno. La Serie A è ormai sotto il dominio della Vecchia Signora e la misura del successo sarà data dal suo ruolo in Champions League. Per questo è stato tesserato Cristiano Ronaldo, per porre fine alla maledizione delle cinque finali consecutive perse (…). Forse è per questo che il messaggio che filtra dall’ambiente Atlético non sorprende: ‘Sarà un inferno’”.