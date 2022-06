Axel Witsel, centrocampista classe 1989, diventerà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il belga si trasferirà a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Borussia Dortmund. Nelle scorse settimane, oltre alla Roma, che aveva fatto un sondaggio per il giocatore, senza però approfondire la questione, aveva provato ad ingaggiarlo anche il Marsiglia, con cui Witsel aveva già raggiunto un accordo di massima. Il 33enne alla fine ha scelto i Colchoneros per questa nuova avventura della sua carriera.