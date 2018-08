La pista Luka Modric, ma anche il campo. I nerazzurri sono a Madrid e i tifosi invocano Modric, lo chiedono perfino all'aeroporto a mister Zhang. Lui sorride, ma non dice nulla. Bocche cucite da parte della dirigenza e testa alla partita. L’Inter questa sera scende in campo a Madrid per l’ultima sfida dell’International Champions Cup contro l’Atletico. Al Wanda Metropolitano - che ospiterà la finale della prossima Champions League - i nerazzurri di Luciano Spalletti sfidano il grande ex Diego Pablo Simeone in un’amichevole di altissimo livello in vista della prima sfida di campionato contro il Sassuolo. Per la squadra del Cholo è l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione: il 15 agosto giocherà contro il Real per aggiudicarsi la Supercoppa Europea.



Di seguito la diretta testuale di Atletico Madrid-Inter:



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATLETICO: 13 Oblak; 20 Juanfran, 24 Jimenez, 2 Godin, 3 Filipe Luis; 5 Partey, 8 Saul, 6 Koke, 11 Lemar; 10 Correa, 19 Diego Costa

A disposizione: 1 Adan, 4 Arias, 7 Griezmann, 9 Kalinic, 14 Rodrigo, 15 Savic, 18 Martins, 21 Lucas Hernandez, 23 Vitolo, 30 Olabe, 32 Garces, 35 Montero, 47 Munoz

Allenatore: Diego Simeone



INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 23 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 8 Vecino, 18 Asamoah: 16 Politano, 77 Brozovic, 10 Lautaro; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 7 Karamoh, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 40 Emmers, 67 Zappa, 74 Salcedo, 87 Candreva

Allenatore: Luciano Spalletti