Anche la Juventus è pronta all'esordio stagionale in Champions League, al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Scelte fatte per Maurizio Sarri, che conferma per dieci undicesimi la formazione che è partita titolare sabato con la Fiorentina. C'è Miralem Pjanic, recuperato, come regista nel 4-3-3, la novità è in attacco: come ala destra, al posto dell'infortunato Douglas Costa, non gioca Bernardeschi, ma Juan Cuadrado. Di seguito le formazioni ufficiali:



ATLETICO MADRID - Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.​



JUVENTUS - Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Ronaldo.