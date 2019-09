Il centrocampista dell'Atletico Madrid Koke ha rilasciato un'intervista a Marca alla vigilia della sfida di Champions League con la Juventus: “La sconfitta di Torino della scorsa stagione è a tratti inspiegabile. Non ci riuscì nulla, fu una giornata no e loro sono comunque una grande squadra con campioni capaci di risolvere la partita come Cristiano Ronaldo. Non c'è voglia di vendetta, il nostro obiettivo è vincere, che sia con la Juve o qualcun altro, e superare il girone”.