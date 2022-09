Koke vuole chiudere la carriera all'Atletico Madrid, lo ribadisce lo stesso centrocampista a Dazn: "La mia idea è sempre stata di ritirarmi qui, ma vedremo cosa succederà quando scadrà il mio contratto. Ho ancora due anni, questo e il prossimo, e la mia idea è di continuare qui. Non so cosa succederà, accetterò quel che arriverà".