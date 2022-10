L’Atletico Madrid non va oltre il 2-2 in casa contro il Bayer Leverkusen e saluta così la Champions League. Ecco tutta la delusione del Cholo Simeone a fine partita: "Sì, è la serata più dura da quando sono in panchina. Purtroppo è stata una gara complicata, è la seconda volta in 10 anni che siamo fuori dagli ottavi di finale".