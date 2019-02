La Disciplinare della Uefa ha rinviato a lunedì la decisione riguardante la controversa esultanza "con huevos" di Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, in seguito al 2-0 contro la Juventus. Tre gli scenari, espressi da La Gazzetta dello Sport, per il tecnico dei colchoneros:



1- Apertura di un’inchiesta, con probabile sanzione e possibile squalifica per gesto "irriguardoso".

2- Incarico a un ispettore di valutare se possa essere aperto un caso.

3- Nessun provvedimento.