Brutto epilogo fra Atletico Madrid e Manchester City. Le due squadre, per usare un eufemismo, non si amano, e la rivalità accesa mostrata in campo, dove tanti interventi al limite si sono visti sul rettangolo di gioco, si è poi scatenata nel finale di partita, prima del triplice fischio con l'espulsione rimediata da Felipe, e soprattutto dopo che l'arbitro ha sancito la fine dei giochi.



Nel tunnel che porta agli spogliatoi (foto tratta da AmazonPrime), infatti, alcuni dei giocatori, una larga parte dello staff medico e gli accompagnatori delle due squadre sono arrivati alle mani, con la polizia presente al Wanda Metropolitano che è dovuta intervenire per separare le due fazioni e riportare la calma. Fra i più accesi sicuramente ci sono stati Jack Grealish del City e Stefan Savic dell'Atetico che si sono rincorsi e presi a male parole scatenando il putiferio.