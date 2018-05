Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Europa League vinta dai Colchoneros contro il Marsiglia.



Queste le sue parole: "Ovviamente è molto più bello delle altre volte perchè ero arrivato solo in finale. Ora sono contento, bisogna sempre lavorare nel calcio, tenere la testa alta a sfruttare le nostre opportunità. I tifosi? Stiamo vivendo questo momento, loro sono incredibile e meritano questo momento. Siamo felici e festeggiamo tutti insieme. Griezmann? Lui lavora tantissimo. In campo si vede, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Non posso essere più felice per lui. Stasera è stata la sua sera".