Come riferisce Marca, l'Atletico Madrid è alla ricerca di un nuovo attaccante, a causa dei continui problemi fisici di Diego Costa. La pista principale, quella che porta a Cavani, non è semplice, in quanto il Paris Saint Germain preferirebbe trattenerlo fino al termine della stagione.



Un'alternativa conduce ad Alexandre Lacazette dell'Arsenal, al quale l'Atletico offre in cambio il cartellino dell'esterno Thomas Lemar.