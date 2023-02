Roberto Firmino, attuale attaccante del Liverpool, appare come una nuova opzione sul tavolo dell'Atletico Madrid per questo mercato estivo. Lo afferma dall'Inghilterra, The Mirror che osa addirittura assicurarsi che arrivi come sostituto di Joao Felix e che anche la dirigenza avrebbe già avuto i primi contatti con il giocatore in scadenza a giugno. Anche Real Madrid, Juventus e Inter sono interessate.