Prima di aggiudicarsi Depay come rinforzo offensivo delle ultime ore del mercato invernale, l'Atletico Madrid aveva provato ad affondare il colpo su Marcus Thuram, 25enne figlio d'arte in forza al Borussia Moenchengladbach con cui è in scadenza di contratto, salvo arrendersi di fronte alla richiesta di 15 milioni di euro portata avanti dai tedeschi. Secondo Marca, i Colchoneros ci riproveranno in estate.