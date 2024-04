Atletico Madrid, protesta alla Uefa: il pullman arriva in ritardo allo stadio

Piccola polemica prima di, ritorno dei quarti di finale dial Signal Iduna Park dopo il 2-1 per i colchoneros nell'andata al Civitas Metropolitano.Il pullman che trasportava la squadra del Cholo Simeone sarebbe dovuto arrivare qualche minuto prima di quello dei gialloneri di Edin Terzic, ma è arrivato con grande ritardo allo stadio causa traffico.La tabella di marcia, però, non è stata toccata e così gli spagnoli sono entrati in campo tardi per il riscaldamento pre-partita e hanno avuto poco tempo a disposizione per completarlo

Per questo motivo, riferisce Sky Sport, l'Atletico presenterà una protesta alla UEFA.