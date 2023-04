L'Atletico Madrid sta pensando a rinnovare la rosa in vista della prossima stagione. I Colchoneros sono a -2 dal Real Madrid e puntano ovviamente al secondo posto. Per quanto riguarda il mercato, come riportato da Fichajes, gli spagnoli hanno in mente di vendere due giocatori: Saúl e Jose Maria Gimenez. Il primo è da sempre un giocatore chiave della formazione di Simeone, ma il suo rendimento, compresa la parentesi al Chelsea, è crollato. Il secondo è il punto fisso della difesa rojiblanca, ma è alla ricerca di nuove sfide. Vendendo entrambi l'Atletico perderebbe due pedine importanti, ma entrerebbero diversi milioni di euro da investire per nuovi acquisti.