Atletico Madrid, scatta l'allarme Morata a 10 giorni dalla sfida con l'Inter: le ultime

Una brutta tegola si abbatte sull’Atletico Madrid, impegnato questa sera sul campo del Siviglia per la 24esima giornata di Liga, a 10 giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. A causa di un duro scontro di gioco col centrocampista andaluso Soumaré, Alvaro Morata è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per le conseguenze di un violento colpo al ginocchio destro. Il calciatore spagnolo, autore sin qui di 19 reti in 32 partite, è stato costretto al cambio al 46°, visibilmente sofferente e quasi in lacrime nel momento in cui si è dovuto accomodare in panchina.