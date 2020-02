Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale di Champions contro il Liverpool:







"Diego Costa? Sta migliorando, si sta allenando con il gruppo e domani ci sarà. Ci sono possibilità che giochi. Il Liverpool? Troveremo una squadra molto ben allenata. In questi anni ha creato una squadra di altissimo valore. Somiglianze con Klopp? Ci sono cose simili nelle sfumature. E c'erano anche nel suo Borussia Dortmund. Soprattutto sul fronte dell'intensità".