Alla vigilia del derby tra Atletico e Real, l'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa: "Oblak? Ci sarà domani. La scorsa stagione l'assenza di Savic e Giménez ci è costata molto e speriamo che questo non accada. Tutti lavorano per restare il più a lungo possibile, perché sono calciatori importanti. Ci daranno altre alternative e strumenti per i giochi che devono giocare".



GRIEZMANN - "Bisogna capire che Morata e Joao stanno facendo molto bene e Griezmann nei 30 minuti in cui entra ci dà un cambio di ritmo, gerarchia, gioco, una migliore collaborazione in attacco. Abbiamo deciso di fare così".