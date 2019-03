Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Leganes, accennando anche al prossimo impegno di Champions League contro la Juventus: "Griezmann fuori per infortunio? No, ho capito che avevo dato quello che dovevo dare alla gara. Pensato alla Juve? Normale sembri così, martedì è importante, ma abbiamo cercato di vincere la partita e con i cambi di Saul e Lemar abbiamo dato più velocità. La sanzione Uefa? Niente da commentare, l'Uefa ha optato per una multa e sicuramente ha interpretato bene i nostri argomenti. Filipe Luis, Godin e Lucas Hernandez? Vi diranno i dottori".