L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato del mercato che in alcuni campionati è già terminato in anticipo: "Sarebbe sempre meglio per gli allenatori avere una data unica sapendo che il mercato finisce soprattutto prima dell'inizio del campionato, non è facile, ci sono molti interessi. Questa iniziativa che è stata svolta in altri paesi genera più tranquillità per tutti. Soprattutto per i giocatori che hanno la testa da qualche altra parte quando non sanno dove andranno a giocare. Per noi, i club, sarebbe più semplice perché avremmo chiaro quali giocatori abbiamo".