Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone parla di Alvaro Morata e il suo modo di giocare sul filo del fuorigioco:







"Ci sono giocatori con queste caratteristiche. Mi ricorda Pippo Inzaghi che giocava sempre al limite, sempre in situazioni più favorevoli che sfavorevoli. La relazione con Morata è simile. Sempre sul filo del fuorigioco. Inzaghi lo lasciavano andare perché non c'era il Var e lui giocava nella Juventus...".