Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Aleix Garcia, 25enne centrocampista in forza al Girona. La dirigenza biancorossa rimane vigile sulla situazione contrattuale dello spagnolo: il contratto in scadenza a giugno 2023 può rivelarsi un’ottima occasione per un colpo in estate a parametro zero.