L'Atletico Madrid si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con l'obiettivo di tornare a vincere il campionato e provare ad essere competitivi in Europa, i Colchoneros hanno messo nel mirino tre nomi: Nordi Mukiele (Lipsia), Jonathan Clauss (RC Lens), Nahuel Molina (Udinese). Lo riporta El Chiringuito.