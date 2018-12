Clemente Villaverde, dirigente dell'Atlético Madrid, ha parlato dopo il sorteggio di Champions League, che ha accoppiato gli spagnoli con i bianconeri: "La Juventus domina in Italia e sarà durissima, ma staremo a vedere come entrambe le squadre arriveranno a febbraio. Non ci preoccupa Cristiano Ronaldo, è un grande giocatore in una grande squadra, ma anche noi abbiamo le nostre armi".



"Siamo felici di essere in questa fase, perché è molto importante per il club. Sapevamo che tutte le squadre che erano nella prima fascia sono molto forti, come quelle in seconda, e alla fine, se vuoi raggiungere la finale, che è nel nostro stadio, devi competere contro le migliori e la Juventus è una delle migliori".