Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Atletico Madrid Josè Gimenez ha parlato anche della condizione di Zlatan Ibrahimovic: "L'età mente, io mi sono sempre ripetuto che a calcio non si gioca con la carta d'identità in mano. Ibra è un giocatore perfetto a livello fisico, per il Milan è fondamentale e lo sappiamo bene. Il suo livello attuale non mi sorprende, è il risultato di una grande carriera".