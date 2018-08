Alexandre Gallo, direttore tecnico dell'Atletico Mineiro, ha svelato l'interesse della Roma per, difensore centrale classe 1996: "Siamo in contatto con loro, abbiamo parlato tre o quattro volte, vediamo cosa succederà da qui alla fine del calciomercato. Monchi segue il giocatore e si è parlato anche di un possibile trasferimento. Maidana è molto ricercato perché può ottenere il passaporto europeo, è stato già convocato nelle nazionali giovanili ed è stato eletto il miglior difensore della Serie B. La possibilità del passaporto italiano è una caratteristica importante per i club europei per poter dare spazio ad altri giocatori in rosa”, le sue parole a Radio 98FM, come riporta hojeemdia.com.br.