Secondo quanto riportato da Cadena Cope in Spagna, manca solo l'annuncio per l'ufficialità del passaggio all'Atletico Madrid di Alvaro Morata. L'attaccante del Chelsea che piaceva anche al Milan ha firmato ieri i contratti con il club rojiblanco. Dopo aver trascorso i giorni scorsi in vacanza nella capitale spagnola, l'ex Juve è atteso nuovamente a Madrid tra martedì e mercoledì.



In attesa dell'ufficialità della chiusura dell'operazione, strutturata con la classica formula del prestito con diritto di riscatto, possono già delinearsi i movimenti che a cascata si verificheranno, ossia il passaggio di Gonzalo Higuian ai Blues dal Milan, pronto ad annunciare l'accordo totale col Genoa con Piatek. Completa il quadro l'imminente trasferimento in prestito al Monaco dell'attaccante croato Nikola Kalinic, che ha disputato sin qui 18 partite e realizzato 4 gol con l'Atletico.