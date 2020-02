Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, commenta così la sfida nella sfida con Alisson: "Il Liverpool è meritatamente favorito. Non hanno praticamente mai perso ma non ci arrenderemo. Giocheremo nel miglior modo possibile. La sfida con Alisson? Non giochiamo solo contro di lui ma contro una grande squadra. Lui però non c'è alcun dubbio che sia fra i migliori portieri al mondo. Spero di fare meglio domani. Il tridente? Abbiamo analizzato tutto il Liverpool. I tre davanti sono davvero molto bravi, ma non ci sono solo loro".