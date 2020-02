Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato così dopo il successo contro il Liverpool:







“Abbiamo visto una bella gara, molto intensa e tanta qualità in campo. Noi siamo stati un blocco unico, pressando alto e trovando subito il gol. Ci hanno costretto a stare dietro, ma li abbiamo contenuti bene senza concedere spazi se non qualche contropiede. Sono contento della prestazione della squadra e della gioia che abbiamo regalato al nostro pubblico. Non pensiamo al ritorno perché manca ancora tanto, prima c’è la Real Sociedad".