L'Atletico Madrid cade in casa con il Milan e rischia di non qualificarsi agli ottavi di Champions League. Al termine dell'incontro Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, è intervenuto ad Amazon Prime Video: "È stata una partita dura, molto tirata. Abbiamo cercato entrambe le squadre di spezzare questa durezza, nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione pericolosa, con due tiri di De Paul e nel secondo tempo loro sono stati vicini al gol su palla ferma, noi con De Paul. Poi sui dettagli loro hanno approfittato di una situazione buona in attacco, noi abbiamo mancato il pareggio con Cunha. La Champions non perdona, ma è giusta con chi merita di andare avanti. Ora andiamo a giocare l'ultima partita: chi si meriterà di passare sarà sicuramente agli ottavi di finale".