Ha destato molte polemiche il comportamento del Cholo Simeone nei minuti finali della supersfida tra Barcellona e Atletico Madrid: l’allenatore dei Colchoneros, infatti, non ha permesso all’esterno destro danese Daniel Wass di lasciare il campo dopo un bruttissimo contrasto con Ferran Torres. Simeone, dato che i cambi erano finiti, gli ha intimato di rialzarsi e Wass ha terminato il match, al termine del quale gli esami hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro.



POLEMICHE – La scelta di Simeone è stata condannata da stampa e tifosi iberici, che hanno messo alla gogna mediatica l’ex Catania in un momento di crisi particolare per l’Atletico, sconfitto anche ieri per 4-2 dai blaugrana e scivolato al quinto posto della graduatoria, fuori dalla zona Champions. Esami più approfonditi attendono Wass nelle prossime ore.