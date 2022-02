Per diverse stagioni è stata la "partita scudetto" in Liga. Quest'anno invece, in un campionato dove le prime tre posizioni sono per ora appannaggio del Real e delle due sivigliane, Barcellona-Atletico Madrid vale un posto nella prossima Champions League.

Xavi contro Simeone, Pedri contro De Paul, Traore-Torres-Aubameyang contro Felix-Suarez. E tanto, tanto altro in questo match clou della 23esima giornata.

Calcio d'inizio fra un'ora al Camp Nou, qui di seguito tutti i dettagli in tempo reale: