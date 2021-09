Intervistato da TVE, l'attaccante dell'Atletico Madrid Luis Suarez svela un retroscena sul rigore con cui i colchoneros hanno battuto il Milan a San Siro nella seconda giornata dei gironi di Champions League: "Mario Hermoso mi ha detto di stare attento perché i giocatori del Milan stavano calpestando il dischetto per guadagnare un po' di vantaggio e io non me ne ero accorto. Hermoso era stato sostituito, ma i giocatori sono tutti coinvolti perché questa rosa è così. Sono dettagli che aiutano molto. Pressione? Si è abituati a vivere situazioni simili. Non avevo avuto un rigore così importante in Champions. Ma ehi, con la fiducia che hai nei tuoi compagni di squadra, nello staff tecnico, la fiducia che hai anche dopo tanti anni senza segnare in Champions, è qualcosa al di sopra di quello che sei come giocatore ed è bello vivere un momento così. Io mi assumo la responsabilità che mi tocca, puoi avere una brutta o una bella giornata ma l'impegno che ho, l'ambizione non annoiarmi di vincere, di non annoiarmi di voler competere a qualsiasi età e a volte il fisico aiuta e altre no. Ma tu hai altre cose che hai sempre portato con te e questa è la convinzione di andare fino in fondo in tutto. Fin da piccolo sono stato così, nessuno mi ha mai regalato niente e fino ad oggi apprezzo questo, non abbassare le braccia è qualcosa che mi rappresenta e non voglio abbassarle".