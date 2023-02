Maxime Nana, agente tra gli altri anche del calciatore dell'Hatayspor ex Chelsea Christian Atsu, ha parlato della delicata e tragica situazione che riguarda il suo assistito, rimasto coinvolto nel crollo di un edificio in occasione del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria:



"Abbiamo identificato la stanza di Atsu tra le macerie della residenza rinascimentale, abbiamo trovato 2 paia di scarpe. Ieri abbiamo ricevuto alcune informazioni. Secondo la termocamera, 5 persone sono ancora vive. Ma non abbiamo ancora ricevuto conferma"



CHE TRAGEDIA - Il terremoto ha scosso la terra lunedì 6 febbraio, e la Super Lig turca si è fermata per via dell'imponenza della tragedia, ottenendo nel frattempo una proroga al mercato da parte della FIFA. Tra le idee al vaglio, c'è quella di congelare la classifica per i due club più colpiti, il Gaziantepspor e appunto l'Hatayspor, la squadra di Atsu che lotta tra la vita e la morte.