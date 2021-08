Dopo aver finalizzato la cessione di, Marotta e Ausilio si sono mossi subito per rinforzare l: prima è arrivatoe poiper la fascia destra. Nei piani della dirigenza, però, oltre al bosniaco c'è sempre stata l'idea di sostituire il belga con un altro attaccante. Duvan Zapata rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter, ma per arrivarci bisognerà convincere l'Atalanta ad abbassare le pretese . I bergamaschi chiedonoper il classe '91, mentre i nerazzurri al momento non offrono più di. Con Zapata c'è già una bozza di accordo (), ma rimane ancora distanza con l'Atalanta per il suo acquisto. I contatti tra le due società proseguono, Marotta e Ausilio non escludono nulla e tengono d'occhio anche altri nomi,è un fedelissimo di Inzaghi, che lo riabbraccerebbe più che volentieri a Milano. Per portarlo via dalla, però, Lotito chiede almeno, cifre importanti considerando che l'argentino non è un attaccante di peso come si cerca ma più una seconda punta (non è mai andato in doppia cifra in campionato nella sua carriera). Correa è in uscita dalla Lazio, ma ha spesso ricevuto dall'inizio del mercato apprezzamenti dalla Premier League. Nelle ultime ore l'ha deciso e si è mosso per l'argentino, in attesa di un'offerta che deve essere ancora formalizzata ai biancocelesti ma che è in arrivo. Tucu quindi vicino all'addio, ma se l'Inter non affonda il colpo vedrà il sorpasso definitivo dei Toffees di Rafa Benitez.– Nella lista delle alternative, oltre anche al Gallo, c'è un nome nuovo da sottolineare, quello di. L'attaccante olandese delpuò essere un'idea interessante dall'estero: è un profilo che dà garanzie, esperto a livello internazionale e che. Classe '92, nell'ultima stagione ha segnatoin Bundesliga contribuendo in maniera importante al quarto posto dei Lupi. Perla richiesta è di circa, proprio per questo motivo sta stuzzicando la fantasia dell'Inter.