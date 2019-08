Con il mercato inglese che si avvia verso la chiusura (lo stop oggi alle 18 italiane), i club di Premier League stanno alzando le offerte per regalare le ultime pedine ai loro manager. È questo il caso del Brighton & Hove Albion Football Clubche, per convincere i belgi del Genk a cedere Berge, hanno presentato un’offerta di 28 milioni di sterline. Secondo quanto riportato dal Mirror, quest’ultima mossa avrebbe definitivamente spazzato via la concorrenza e l’affare sarebbe in via di definizione.