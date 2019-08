Nuovo obiettivo per la fascia sinistra dell'Olympique Marsiglia: secondo quanto riporta Le 10 Sport, i francesi avrebbero messo gli occhi su Juan Miranda, 19enne terzino del Barcellona, che nelle scorse settimane aveva attirato l'interesse anche della Juve. L'arrivo di Junior Firpo in Catalogna libera una casella sull'esterno: l'OM, dal canto suo, vanta solo Jordan Amavi come unico terzino sinistro.