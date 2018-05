La Juventus lo ha puntato da tempo, ma per i bookmaker il futuro di Sergej Milinkovic Savic sarà in Premier League. L’assalto dei bianconeri potrebbe essere frenato dal prezzo fissato per il giocatore: almeno 100 milioni secondo Claudio Lotito, una richiesta difficilmente raggiungibile per la Juventus, ma non per le ricchissime squadre d’oltremanica. Su tutte il Manchester United, da tempo con gli occhi puntati sul serbo: sono proprio i Red Devils la prima scelta in lavagna, a 2,50, mentre per la Juventus l’offerta si assesta a 8,00. Prima dei bianconeri i quotisti piazzano il Real Madrid, dato a 4,00 così come la possibilità che il centrocampista rimanga un altro anno alla Lazio; per il Paris Saint Germain, invece, si arriva a 7,00.